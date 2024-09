A partir do dia 5 de outubro, a Casa das Artes, localizada no Largo São Sebastião, Centro de Manaus, recebe a exposição ‘Sinhás da Minha Vida – Um Olhar Sobre a Sutileza da Sinhazinha da Fazenda’, que irá revisitar dez indumentárias de Sinhazinha da Fazenda do boi-bumbá Caprichoso – item de número 7, dos 21, do Festival Folclórico de Parintins – criadas pelo figurinista e artista plástico Paulo Rojas. O espaço abre para visitação de quarta-feira a domingo, das 15 às 20h, com entrada gratuita.

De acordo com Paulo Rojas, a montagem da mostra está sendo feita com muito cuidado e carinho. “Quero criar uma atmosfera que transporte o público para a magia das apresentações do boi Caprichoso, mas com um toque especial que reflete a proposta mais lúdica das peças reproduzidas. Cada figurino será exposto de maneira a destacar seus detalhes, enaltecendo a utilização de material sustentável e criando uma experiência visual harmoniosa e consciente”, explica o artista.

Rojas adianta que buscou identificar para a exposição, aquelas peças – das mais de 30 que já produziu para o item – mais representativas da cultura local. “São indumentárias de anos diversos e que se eternizaram na memória do Festival Folclórico de Parintins. Serão reproduzidos os figurinos: Sonho do Boto Cor de Rosa, Floresta, Teatro Amazonas, Biodiversidade – A Sinfonia da Floresta, Guardiã dos Quelônios, Encanto dos Rios, Festa de Sonhos: Brincar de Boi, Artesanato em Poema, Belle Époque e Arara Azul”, revela ele.

As peças foram reproduzidas de modo mais lúdico, com cores, formas e materiais que surpreendem e encantam. Espero que todos saiam da exposição não apenas com um novo olhar sobre o item Sinhazinha da Fazenda, mas também com uma reflexão sobre a importância de unir tradição e modernidade, arte e consciência ambiental. Será um passeio por 30 anos de história, mas com um olhar voltado para o futuro.

O artista plástico, que está no boi Caprichoso desde 1995 e criou indumentárias para Adriane Viana, Karine Medeiros, Thainá Valente, entre outras, reforçou que a exposição contará, ainda, com textos descritivos de cada um dos modelos selecionados. “Todas as peças expostas terão legenda específica, com linguagem simples, onde serão prestadas informações relativas ao seu processo criativo”, destaca Rojas.

Sobre a expectativa, o artista diz que é “grande” e que está “muito feliz e emocionado em poder compartilhar esse projeto. “É uma oportunidade única de revisitar minha trajetória e de celebrar o legado do Caprichoso com uma nova perspectiva. Espero que as pessoas se encantem com as releituras dos figurinos e se sintam inspiradas a ressignificar o conceito de moda, valorizando a moda sustentável e o respeito ao meio ambiente. O público pode esperar uma experiência visual rica e emocionante.”, finaliza.

A exposição ‘Sinhás da Minha Vida – Um Olhar Sobre a Sutileza da Sinhazinha da Fazenda’ foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, com apoio do Governo Federal, bem como do Governo do Amazonas, Conselho Estadual de Cultura e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.