A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Turista (DECCT), cumpriu, na segunda-feira (23/09), mandado de prisão preventiva de Luciana da Silva Craveiro e mandados de prisão temporária de Leonardo Frota da Costa e Luan Craveiro Frota, por roubo majorado contra um turista do estado do Amapá. O crime aconteceu em um bar, na rua 10 de julho, bairro Centro, zona sul.

Conforme o delegado Rafael Soibelman, titular da DECCT, as investigações se iniciaram no dia 24 de junho deste ano, quando a vítima compareceu à unidade especializada para registrar o Boletim de Ocorrência (BO). Os autores são mãe e filhos.

“O grupo criminoso premeditou o crime e se dedicou a essa prática. A vítima relatou que estava em um bar com Luciana, e na ocasião, foi dopada por ela e seus filhos, com o uso de uma substância química. O turista teve o cartão bancário roubado, e em posse do cartão, os indivíduos realizaram um saque no valor de R$ 800 após o roubo”, disse o delegado.

Segundo o delegado, no decorrer das investigações, o infrator Bruno Kennedy da Silva Gama também foi preso por envolvimento no crime e, posteriormente, a equipe policial conseguiu identificar e localizar os demais autores.

“Cumprimos o mandado de prisão preventiva que estava aberto em nome de Luciana, que já havia sido presa anteriormente e responde a diversos processos pelo mesmo crime, e prendemos temporariamente o Leonardo e Luan. No momento da prisão, Luciana estava em posse de aparelhos celulares que haviam sido roubados na madrugada anterior e pretendia vendê-los. Uma das vítimas foi identificada e a reconheceu como autora do roubo”, informou.

O trio responderá por roubo majorado e já se encontra à disposição da Justiça.