A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Iranduba, cidade localizada a 27 quilômetros de Manaus, prendeu nesta segunda-feira (23), Max da Costa Ferreira – 30 anos – com 140 trouxinhas de entorpecentes. Foram 86 de oxi; 53 de cocaína; e uma de maconha.

Também foram apreendidas uma pistola calibre 9 milímetros, cinco munições do mesmo calibre, oito munições calibre 40, além de um aparelho celular e uma balança de precisão.

A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina no Bairro Altos de Nazaré , rua do Igarapé. Em abordagem, Max disse aos militares que estava comercializando o material ilícito no local.

Diante do flagrante, ele foi foi encaminhado ao 31°Dip , para procedimentos legais.

O comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), major Júlio Gonçalves, ressaltou na ocasião que o trabalho da PM na cidade pode ser ainda mais eficaz quando feito junto com a população, acrescentando os telefones para denúncias: 99341-7947 e pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança de Pública (SSP-AM).

‘As rondas são fundamentais para reduzir os crimes, como homicídios e roubo. Todavia, quando a população participa, denunciando, operamos com maior rapidez. Não é preciso se identificar’, explicou o 3° sargento R David que integrou a ação.

