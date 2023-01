A Receita Federal apreendeu 53,85 de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste de Manaus. Segundo o órgão, a droga estava em tubos de alumínio. A apreensão ocorreu na madrugada de quarta-feira (11), e a informação foi divulgada nesta quinta-feira (12).

Após realizar análise de risco aduaneiro, a fiscalização da Receita Federal identificou bagagens saindo de Manaus apresentavam suspeita de presença de drogas. A Equipe K9 do órgão foi acionada.

Com a atuação dos agentes caninos Deco e Odin, seis volumes foram selecionados para abertura. "O que permitiu à fiscalização constatar a presença de 53,85 kg de skunk escondidos no interior de tubos de alumínio, que foram serrados", informou a Receita.

De acordo com os fiscais, o passageiro responsável pela bagagem com a droga não foi encontrado e não embarcou no voo que tinha como destino Maceió, capital de Alagoas.

Fonte: G1 Amazonas