O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou pelo menos R$ 269,3 mil no cartão corporativo durante seis das nove visitas que fez ao Amazonas. O levantamento foi feito pela reportagem do site Manaus 360, com base nos dados da Secretaria Geral da Presidência da República.

De acordo com a publicação, os dados apontam os gastos do ex-presidente nas viagens realizadas ao Amazonas nos anos de 2019 e 2021. Foram seis visitas oficiais. Já nas três visitas realizadas em 2022, ano da eleição, não constam gastos efetuados no Amazonas.

Em 25 de julho de 2019, os gastos foram de R$ 32,7 mil. Na ocasião, Bolsonaro participou da reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Na visita seguinte à capital amazonense, entre os dias 26 e 27 de novembro de 2019, os gastos somam R$ 68,8 mil — o maior valor entre as viagens ao Amazonas.

Bolsonaro esteve de novo em Manaus no dia 23 de abril de 2021, quando gastou R$ 41,3 mil no cartão corporativo. Nesta viagem, ele recebeu o título de cidadão amazonense na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). No dia 27 de maio do mesmo ano, quando o ex-presidente foi a São Gabriel da Cachoeira para inaugurar uma ponte, os gastos foram de R$ 41,1 mil.

Na visita que fez a Manaus em 18 de agosto de 2021, onde participou da cerimônia de entrega do residencial Manauara II, os gastos do ex-presidente somaram R$ 32,4 mil. Dois meses depois, em 27 de outubro, Bolsonaro voltou à capital para participar de um evento religioso e gastou R$ 52,7 mil.

O ex-presidente veio outras três vezes ao Amazonas no ano seguinte, sendo uma das visitas durante o período de campanha eleitoral. Os gastos, no entanto, não foram contabilizados no documento disponibilizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República.

R$ 27,6 milhões

Os gastos com o cartão corporativo durante a gestão de Bolsonaro vieram a público nesta quinta-feira, 12/1, revelando ao menos R$ 27,6 milhões em despesas e muitas delas chamam a atenção pelos valores em hotéis de luxo a gastos pessoais com sorvetes e cosméticos.

Ao todo, constam no sistema 22 CPFs de servidores responsáveis pelas compras, mas apenas dois concentram a metade das notas fiscais. Dos 59 tipos de despesas feitas com o cartão, os gastos com hotel foram os que mais consumiram recursos. Pelo menos R$ 13,6 milhões foram desembolsados em hospedagem: muitas vezes em locais de luxo, contrariando o discurso adotado muitas vezes por Bolsonaro, que afirmava ser contrário a esbanjar dinheiro público quando é possível optar pela simplicidade.

Fonte: Manaus 360