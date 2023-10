Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata no individual geral do Campeonato Mundial de ginástica artística, disputado na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Atual campeã, a brasileira deu show nesta sexta-feira, 6, somando 56.766 pontos – 14.700 (salto), 14.500 (assimétricas), 13.500 (trave) e 14.066 (solo). Alguns pequenos erros, porém, atrapalharam a paulista na busca pelo ouro, que ficou com Simone Biles – agora hexacampeã, a norte-americana confirmou o favoritismo e atingiu a marca de 58.399. A também estadunidense Shilese Jones completou o primeiro pódio 100% de mulheres negras da prova mais importante de um Mundial. Flávia Saraiva, outra ginasta a representar o país, terminou no 15º lugar após sofrer duas quedas.

O Brasil, desta forma, chega ao seu segundo pódio nesta edição do Mundial. Na última quarta-feira, 4, a equipe feminina ganhou uma prata inédita ao ficar na segunda posição, atrás apenas dos Estados Unidos. Restando apenas mais dois dias de competição, o país tem mais cinco chances de medalha, sendo três com Rebeca Andrade. Além de estar na decisão do salto, aparelho em que é atual campeã, a paulista também está nas decisões da trave e do solo. Flávia Saraiva também está no páreo no solo, enquanto Arthur Nory fecha o Mundial na decisão da barra fixa.

REBECA ANDRADE NO SOLO Mais um show da brasileira que levantou o público na final do individual geral feminino do Mundial, em Antuérpia Nota: 14.066 no solo e 56.766 na somatória final Você é GIGANTE, Rebeca! pic.twitter.com/Wm39HsaByx — Time Brasil (@timebrasil) October 6, 2023