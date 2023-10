Vídeos que circulam na internet nesta sexta-feira (6) mostram dezenas de pirarucus encontrados mortos dentro da Reserva do Abufaria, em Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus).

De acordo com pesquisadores do Instituto Mamirauá, que atua no município, a suspeita é que a morte dos peixes tenha ocorrido devido ao baixo nível e à alta temperatura da água, por conta da vazante severa que atinge o Amazonas.

Pescadores disseram que o volume da água está abaixo do normal para quantidade de peixes do local. Com isso, os peixes devem ter ficado sem o oxigênio necessário.

Esse é o terceiro registro de mortes de animais aquáticos no Amazonas devido à estiagem. No início de setembro, moradores de Autazes (a 112 quilômetros da capital) encontraram centenas de peixes mortos em um lago devido às altas temperaturas e a vazante.

Desde a semana passada, cerca de 130 botos foram achados mortos no Lago Tefé (a 522 quilômetros de Manaus), também por conta da estiagem. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou que está apurando a situação.

Segundo o ICMBio, até o momento, as causas não foram confirmadas, mas há indícios de que o calor e a seca histórica dos rios estejam provocando as mortes de peixes e mamíferos na região.