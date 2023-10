O conselheiro Ari Moutinho, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), negou, por meio de nota, as ofensas à conselheira Yara Lins. “Estou surpreso e indignado, posto que os fatos não se deram da forma narrada, refutando-os veementemente”, escreveu. Ele informou que vai “tomar as medidas judiciais cabíveis” para se defender.

Na manhã desta sexta-feira, Yara Lins registrou Boletim de Ocorrência (BO) contra Ari Moutinho e o acusa de tê-la xingado com palavras de baixo calão.

Ari Moutinho afirmou que a atitude de Yara foi retaliação, por conta do processo eleitoral no TCE-AM: “Só posso atribuir tudo isso a uma tentativa de me punir injustamente pelo simples fato de ter me utilizado de meu direito de anular meu voto durante as eleições para a direção do TCE”.