Visuliazação: 0

O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) aparece em primeiro lugar entre os deputados do Amazonas na classificação do Ranking dos Políticos no primeiro trimestre deste ano. O Ranking é uma iniciativa da sociedade civil que avalia senadores e deputados federais em exercício, classificando-os de acordo com os critérios de combate aos privilégios, aos desperdícios e à corrupção no poder público.

“O reconhecimento do ranking dos políticos é um estímulo para nós parlamentares. Essa iniciativa nos ajuda a seguir no caminho certo, com a missão de lutar cada dia mais pelo desenvolvimento do Amazonas e a liberdade do Brasil”, disse Neto.

Com 8,36 pontos o Capitão Alberto Neto, figura entre os 60 deputados mais bem posicionados do total de 513 parlamentares do Congresso Nacional. A pontuação tem como base informações de fontes oficiais, entre elas os sites da Câmara, do Senado e dos Tribunais e Justiça.

Anualmente o Ranking dos Políticos elabora o prêmio Excelência Parlamentar, que é representa o compromisso com a transparência e a imparcialidade na avaliação do desempenho dos parlamentares brasileiros, com base em critérios objetivos, que refletem a excelência nas responsabilidades legislativas.

A seleção dos parlamentares é pautada em critérios específicos, como: anticorrupção, antiprivilégios e antidesperdício, que destacam a conduta ética e o comprometimento dos legisladores com o interesse público.

O post Ranking Político coloca Alberto Neto como número 1 do Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.