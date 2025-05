Visuliazação: 0

Uma forte explosão seguida de um princípio de incêndio atingiu uma subestação de energia no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus, na manhã desta segunda-feira (12/5). O incidente causou pânico entre trabalhadores e impactou o fornecimento elétrico de fábricas vizinhas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a explosão envolveu a Empresa de Plásticos da Amazônia (EPA).

Em nota, o CBMAM informou que o incidente foi causado por uma sobrecarga no momento do retorno do fornecimento de energia elétrica, que acabou provocando uma explosão inicial em um transformador da subestação da empresa.

“O fogo remanescente foi controlado pela brigada de emergência da própria empresa. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e compareceu ao local para garantir a segurança da área e realizar orientações após o sinistro. Ninguém ficou ferido”, diz trecho da nota da corporação.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento exato da explosão. Em um dos vídeos, é possível ver labaredas intensas e uma densa coluna de fumaça negra tomando conta da área externa da fábrica, próximo a um estacionamento.

A Amazonas Energia também esteve no local para dar suporte e iniciar a investigação das causas do incidente. A concessionária trabalha agora para restabelecer o fornecimento de energia no prédio da empresa, que segue sem eletricidade até o momento.

Outras fábricas

O impacto da explosão foi sentido por outras indústrias da região. A planta da Honda, localizada nas proximidades, também teve o fornecimento de energia afetado devido à proximidade.

As causas detalhadas da sobrecarga elétrica que provocou o acidente ainda estão sob apuração pelas autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros reforçou que seguirá monitorando a área e apoiando tecnicamente as equipes das empresas envolvidas.