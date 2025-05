Homicídios caem no Amazonas, mas estado segue entre os mais violentos

Visuliazação: 0

O número de homicídios no Amazonas caiu 12,2% entre 2022 e 2023, segundo o Atlas da Violência, divulgado nesta segunda-feira (12/5) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Apesar da redução, o estado ainda figura entre os que registram as maiores taxas de homicídios do país.

No comparativo entre os dois anos, o número total de homicídios registrados passou de 1.771 para 1.555. No contexto de violência contra jovens, o Amazonas teve redução de 16,7%, passando de 965 mortes para 804.

Embora os números despertem otimismo, o estado ainda esteve, em 2023, entre os cinco com maior taxa de homicídios registrados em todo país, ocupando a 4ª posição. No período de 10 anos (entre 2013 e 2023) também aponta que houve aumento de 11,5% em mortes no estado.

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes – 2023

1º Amapá: 57,7

2º Bahia: 44,8

3º Pernambuco: 38,5

4º Amazonas: 37,3

5º Alagoas: 36,5

Mortes de mulheres negras aumentaram 32% em 10 anos

O Atlas também aponta que o Amazonas é um dos 13 estados que apresentou aumentos acentuados em homicídios de mulheres negras, de 32% por 100 mil habitantes no período de 2013 a 2023. O número vai na contramão da tendência nacional, que registrou queda de 20,4%.

“A desigualdade e o racismo estrutural, ordenadores da nossa sociedade, são a força motriz por trás desta conjuntura” explica o estudo sobre a violência.

Cenário nacional

O estudo também deu dimensão do cenário da violência ao nível nacional. Em 2023, 45.747 pessoas foram vítimas da violência no Brasil, uma média de 125 mortes por dia. O número também registra uma pequena redução em relação ao ano anterior, quando foram contabilizadas 46.409 mortes violentas.

No comparativo desde 2013, quando o número de mortes chegou a 57.396, houve redução de 20,3% na quantidade de homicídios. O ano com mais casos foi 2017, com 65.602 homicídios. O menor, 2019, registrou 45.503 mortes. Na comparação com o ano que registrou mais casos, a queda em 2023 é de aproximadamente 30%.

Motivos da queda

Tendo em vista a redução da violência letal no Brasil, o Atlas aponta que vários fatores são responsáveis por esta mudança como, a continuidade da transição demográfica rumo ao envelhecimento da população, o armistício na grande guerra do narcotráfico entre as duas maiores facções criminosas e o amadurecimento e aprimoramento das políticas de segurança pública em alguns estados e municípios.

Sobre o Atlas

Os dados do Atlas da Violência são coletados de fontes oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela contagem da população, e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.