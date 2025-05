Visuliazação: 0

O goleiro do Barcelona, Szczesny, está em negociação para a renovação de seu contrato, mas a palavra final sobre essa decisão ficará com sua esposa. Após a emocionante vitória de 4 a 3 contra o Real Madrid, o jogador revelou que recebeu uma proposta formal do clube, mas enfatizou que sua companheira é quem decide sobre questões significativas em sua carreira. “Devo tudo à ela. Ela que toma a maioria das decisões e não tenho vergonha nenhuma disso. No futebol, normalmente as decisões são minhas, mas essa situação é diferente. Viemos para cá (Barcelona) por um ano para realizar nossos sonhos e depois quero voltar a jogar golfe”, afirmou.

Szczesny, que havia se afastado do futebol para se dedicar ao golfe, fez seu retorno ao esporte em outubro do ano passado, assumindo a posição de titular após a lesão de Marc-André Ter Stegen. Desde então, suas atuações têm sido notáveis, consolidando sua imagem como um jogador respeitado dentro da equipe.

O técnico Hansi Flick manifestou seu desejo de que o goleiro permaneça no clube, solicitando a renovação do contrato. No entanto, a decisão final sobre o futuro de Szczesny será tomada nas próximas semanas, levando em consideração a opinião de sua família, que desempenha um papel crucial em sua vida profissional.

