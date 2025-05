Visuliazação: 0

Vini Jr. sofreu uma lesão no tornozelo que pode comprometer sua participação na convocação do técnico Ancelotti para a seleção brasileira. O jogador, que atua pelo Real Madrid, passou por exames que confirmaram um entorse no tornozelo esquerdo. A gravidade da lesão será acompanhada de perto, mas, em geral, entorses de grau um demandam um período de recuperação de até três semanas. Caso a lesão seja classificada como grau dois, o tempo de reabilitação pode se estender para até seis semanas. Isso significaria que Vini Jr. ficaria fora da estreia de Ancelotti à frente da seleção. A convocação de Ancelotti ocorre dia 26 de maio, para os jogos contra o Equador (5 de junho fora de casa) e o Paraguai (dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo). Vini Júnior deve futebol com a camisa da seleção brasileira e muitos torcedores cobram o motivo de não repetir pelo país as apresentações no clube espanhol, que o levou ao título de melhor do mundo.

Com Ancelotti, há a esperança de que cresça e, por isso, ele iniciou uma corrida contra o tempo para se recuperar e estar na rodada das Eliminatórias. Mas, se o problema que o tirou no decorrer do clássico, mancando bastante, for de grau 2, já seriam seis semanas afastados, o que o deixaria fora da estreia de Ancelotti na seleção e ainda causa preocupação no Real Madrid sob qual condição teria seu astro no Super Mundial de Clubes.

O Real estreia no Mundial no dia 18 de junho, diante do Al-Hilal, depois encara os mexicanos do Pachuca, no dia 22, e encerra a participação na fase de classificação frente ao Salzburg, da Áustria, dia 26.

