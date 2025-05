Visuliazação: 0

Um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como “amarelinho”, pegou fogo na manhã desta segunda-feira (12/5), na avenida Autaz Mirim, nas proximidades de um posto de combustíveis, no bairro São José, zona Leste de Manaus. Apesar do susto, todos os ocupantes do veículo conseguiram sair a tempo e não houve registro de feridos no incidente.

Segundo testemunhas, o veículo começou a soltar fumaça repentinamente enquanto trafegava pela avenida. Em poucos minutos, as chamas tomaram conta da estrutura.

Vídeos feitos por testemunhas mostram o momento em que o fogo se alastra rapidamente pelo micro-ônibus, acompanhado por uma densa coluna de fumaça preta que se elevou por vários metros e pôde ser vista de longe.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), equipes foram acionadas imediatamente após o início do incêndio e se deslocaram para o local com o objetivo de conter o avanço das chamas. A corporação informou que a operação envolveu o combate direto ao fogo e a realização do rescaldo no veículo.

