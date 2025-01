A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 334 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (15), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 47

5 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, Novo Israel, Nova Cidade, Manoa, Compensa e documentação completa;

Atividades – colaboradora no processo de produção dos alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e das informações sobre hábitos alimentares saudáveis;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em logística;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em construção civil e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar compras de materiais e suprimentos, negociação com fornecedores, visando melhores condições de preços, qualidade e prazos de entrega;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em administração, ciências econômicas;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atividades na área financeira, controle bancário e de contas, emissão de notas, efetuar lançamento e baixas de contas a pagar, manter organizado os arquivos e documentos, efetuar planilha de controle;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Formação de Bombeiro, experiência em operação de emergência e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar inspeções, manutenção, extensão e ampliação em redes e galerias de esgotos; operacionalizar projeto de instalações de tubulações; preparar locais para instalação; pré-montar tubulações; instalar tubulações;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Obra

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho; fazer pequenas manutenções nos equipamentos, limpar máquinas e ferramentas, verificar condições de uso e reparar eventuais defeitos mecânicos nas mesmas;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, vendas e faturamento;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Vendas (Lojas) – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – garantir que as mercadorias estejam em perfeitas condições de uso; cuidar da organização dos produtos em suas respectivas prateleiras e expositores; saber quando retirar mercadorias do estoque; repor constantemente o estoque;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliar os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias, demonstrar seu funcionamento; informar sobre suas qualidades e vantagens de aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas, com etiquetas de preço; prestar serviços aos clientes, tais como: troca de mercadorias; abastecimento de veículos; e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, de promoções, de demonstrações e de pesquisa de preços;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Frentista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fazer o abastecimento de gasolina dos veículos, verificar água, óleo e pressão dos pneus;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Eletricista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas; transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Controlador de Materiais – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no recebimento e conferência da entrada da matéria-prima no departamento, etiquetagem, armazenagem e alocação dos componentes da área de estoque através do sistema eletrônico, além de separar e controlar a saída dos componentes que vão para a área de produção;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Revisor de Linha de Montagem – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – selecionar e utilizar materiais, máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas, considerando o produto a ser montado; interpretar desenhos, esquemas, diagramas, normas e instruções de trabalho; montar partes de aparelhos, máquinas, equipamentos e outros artefatos;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar de manutenção trabalha de forma colaborativa com a equipe de manutenção, desempenhando tarefas diversas que garantem o bom funcionamento de equipamentos e instalações;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação e documentação completa;

Atividades – orientar os clientes sobre os produtos ou serviços;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos e, tais como motores, dínamos, instrumentos, aparelhos transmissores e receptores de sinais, aparelhos eletrodomésticos, computadores e equipamentos auxiliares e aparelhos de controle e regulagem de corrente;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, e de embarcações, aviões, automóveis e outros veículos automotores; auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas; transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR-17, NR-10, registro ativo MTE e documentação completa;

Atividades – elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – entrega de produtos;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o recebimento, conferência e armazenagem de mercadorias; atender às solicitações de separação de mercadorias, garantindo a disponibilidade na quantidade solicitada para o cliente;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Supervisor Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – gerir e supervisionar as operações administrativas de uma empresa;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Secretariado

Escolaridade – ensino técnico completo em secretariado;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Marketing, Vendas e possuir documentação completa;

Atividades – realizar serviços administrativos, bancários, notas;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho; fazer pequenas manutenções nos equipamentos, limpar máquinas e ferramentas, verificar condições de uso e reparar eventuais defeitos mecânicos nas mesmas;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na área de construção civil, de preferência com engenharia de fundações e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – supervisionar colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanhar cronograma e medições de obras e controlar equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima; participar nas compras de suprimentos e prospecção de fornecedores;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 108

40 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – Realizar o tratamento de vísceras; preparar, desossar, identificar os tipos, marcar, fatiar, pesar e cortar carnes para a comercialização;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1; cursos voltados para a área de segurança como: agente de portaria, segurança patrimonial, etc; e documentação completa;

Atividades – Ser responsável pela prevenção de perdas, vigilância e a promoção de um ambiente seguro para clientes e colaboradores;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Frios

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a manutenção dos equipamentos; assegurar a ordenação do setor; garantir o padrão operacional da loja;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Pneus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a troca de pneus, rodas e válvulas e montagem, desmontagem e balanceamento de pneus;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável pela produção diária de uma variedade de pães, bolos e doces, monitoramento de qualidade e frescor dos produtos; desenvolvimento de novas receitas para incrementar o menu da padaria;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coordenar a produção diária de pães e doces; gerenciar a equipe de padeiros e confeiteiros; controlar o estoque de insumos e produtos acabados; coordenar cozinha, padaria e etc;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Perecíveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o atendimento ao cliente; gerenciamento de equipes; administração do tempo;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no recebimento de animais abatidos, na desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadoria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer reposição de produtos; verificação de validade; verificação da precificação dos produtos nas prateleiras; organização e limpeza das prateleiras; controle de estoque; verificação de produtos danificados;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Executivo de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter veículo próprio (carro), conhecimento MS Office e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar pesquisas de mercado para identificar possibilidades de venda e avaliar as necessidades do cliente; buscar ativamente novas oportunidades de vendas por meio de ligações de telemarketing, redes de contatos e mídias sociais; preparar e realizar apresentações sobre produtos e serviços; criar análises e relatórios frequentes com dados financeiros e de vendas, entre outras atividades correlatas à função;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Portaria de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de pessoas; ficar atento ao uso dos elevadores e evitar o seu mau uso; separar a correspondência em geral e encomendas das pessoas do edifício;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – fazer o atendimento dos clientes, negociações e auxiliar com possíveis dúvidas, organizar o setor, repondo a mercadoria;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 171

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Promissão (SP); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Operador de Produção I

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios, pois, o candidato vai precisar morar em Rio Verde – GO e possuir documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; atividades como corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar no departamento comercial de uma empresa, auxiliando no processo de vendas e na relação com o cliente;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Analista de Qualidade

Escolaridade – ensino técnico completo ou cursando gestão da qualidade ou química;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática intermediária ou avançada, Metrologia e Ferramentas da Qualidade, e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – elaborar relatórios de não conformidade e propor ações corretivas; ⁠validar amostras de produto ou ordem de produção de teste; acompanhar a produção de amostras e gerar relatórios; elaborar documentos técnicos de qualidade tais como: procedimentos, instruções de trabalho, padrões de qualidade; auxiliar no controle de testes de qualidade, amostras de papel e suporte aos inspetores; gerar dados para preenchimento de indicadores e análises;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Inspeção de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática intermediária ou avançada, Metrologia e Ferramentas da Qualidade, e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – elaborar relatórios de não conformidade e propor ações corretivas; validar amostras de produto ou ordem de produção de teste; acompanhar a produção de amostras e gerar relatórios;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

12 vagas – Auxiliar de Produção (Eletroeletrônico)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO, NR 12 e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Desenvolvedor de Software – SMT

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia, Automação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimentos básicos de programação em Visual Studio, Python ou Java, metodologias Ágeis Scrum/Kanban, experiência com processo de produção SMT, conhecimentos técnicos de máquinas de inserção de SMD, SQL, bases de dados Oracle11g, curso de Inglês básico e documentação completa;

Atividades – trabalhar com desenvolvedores para projetar algoritmos e fluxogramas; produzir códigos eficientes e inteligíveis respeitando as especificações; integrar componentes de software e programas de terceiros; verificar e implementar programas e sistemas; diagnosticar, depurar e atualizar softwares existentes; recomendar e executar melhorias; criar documentação técnica para referência e elaboração de relatórios;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Planejamento e Vendas (PCP)

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Inglês avançado, Informática avançada e possuir documentação completa;

Atividades – monitorar os resultados de vendas; identificar tendências e propor estratégias para melhorar o desempenho; trabalhar em conjunto com a equipe de vendas para projetar a demanda futura, utilizando dados históricos e análise de mercado; colaborar com o setor de produção para ajustar cronogramas e volume de fabricação de acordo com as necessidades de vendas; priorizar produtos e pedidos com base em urgência, disponibilidade de matéria-prima e prazos de entrega; manter o equilíbrio entre os níveis de estoque e a demanda, evitando excessos ou falta de produtos; trabalhar na otimização do giro de estoque para reduzir custos e aumento a eficiência;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motofretista

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no departamento comercial de uma empresa, auxiliando no processo de vendas e na relação com o cliente;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 1

1 vaga – Operador de Caldeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela manutenção das tubulações, válvulas, registros, instrumentos e acessórios, limpando-os, lubrificando-os, substituindo partes danificadas; auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 7

1 vaga – Auxiliar de Estoque – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar na movimentação e acondicionamento de materiais; conferir produtos e encomendas nas tarefas de faturamento de venda, embalar produtos, montar kits, associar produtos no sistema, realizar rotinas operacionais; emitir etiqueta de identificação;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – trabalha com foco na captação de novos clientes para a empresa e gestão interna de vendas;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Logística – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona Norte ou proximidades e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar recebimento e expedição de mercadorias, controle e organização de estoque, separação e embalagem de pedidos, armazenamento adequado de materiais, operacionalização de distribuição e entregas, atendimento ao cliente;

Disponível até 15/01/2025 ou encerramento da vaga.

