O estádio do Morumbi, em São Paulo, teve seu nome alterado para MorumBis após o São Paulo Futebol Clube (SPFC) vender os naming rights para a Mondelez Brasil, empresa detentora da marca de chocolate Bis. O acordo, válido por três anos, envolve um investimento total de R$ 75 milhões por parte da fabricante de chocolates, que agora tem o direito de nomear o estádio como desejar. A negociação dos naming rights veio em um momento oportuno para o SPFC, que enfrenta dificuldades financeiras nos últimos anos, com uma dívida que ultrapassava os R$ 700 milhões ao final de 2022. Além disso, no terceiro trimestre de 2023, o déficit do clube chegava a R$ 97 milhões no ano. A venda do nome do estádio se tornou uma fonte de receita importante para o clube.

Essa prática de vender os naming rights não é exclusiva do São Paulo. Palmeiras e Corinthians também possuem acordos semelhantes com a seguradora Allianz e a Hypera Pharma, respectivamente, recebendo cerca de R$ 15 milhões por ano cada. Os contratos têm duração de 20 anos e os estádios Allianz Parque e Neo Química Arena foram renomeados de acordo com os acordos. Além dos clubes de futebol, o Mercado Livre fechou um acordo para dar seu nome ao estádio Pacaembu, que passará a ser chamado de Mercado Livre Arena Pacaembu.

O investimento ultrapassa R$ 1 bilhão e o contrato terá validade de até 30 anos. O metrô de São Paulo também adotou a prática de vender os naming rights de algumas de suas estações como forma de arrecadar mais recursos para modernização e melhorias nas linhas, além de aprimorar a comunicação com os usuários.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA