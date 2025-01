De acordo com o Governo do Amazonas, o site foi tirado do ar por “medidas de segurança”, que não foram detalhadas.

A Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), responsável pelo site que faz a gestão de matrículas nas escolas estaduais e também da capital Manaus, tirou o endereço eletrônico do ar nesta quarta-feira.

De acordo com o Governo do Amazonas, o site foi tirado do ar por “medidas de segurança”, que não foram detalhadas. Dessa forma, o processo de reserva de vagas para novos alunos, previsto para iniciar à zero hora desta quarta-feira (15), está temporariamente suspenso.

Segundo o Governo do Amazonas, a “Prodam está realizando uma análise minuciosa do cenário para garantir a retomada do serviço com estabilidade e segurança”.

O processo de matrícula para novos alunos estava previsto para começar neste dia 15 e ir até 17 de janeiro. Ainda não foi divulgado se o processo ganhará mais um dia por conta do problema ocorrido nesta quarta-feira. Pelo calendário, a partir do dia 20 de janeiro, pais e alunos que perderam qualquer um dos prazos, poderão recorrer ao atendimento tanto no site, quanto presencialmente nas escolas.

De acordo com o Governo do Estado, o processo será retomado nesta quinta-feira (16), à zero hora, pelo site www.matriculas.am.gov.br.

Nota

A Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam) informa que, por medidas de segurança, retirou do ar o site matriculas.am.gov.br. Dessa forma, o processo de reserva de vagas para novos alunos, previsto para iniciar à zero hora desta quarta-feira (15), está temporariamente suspenso.

A Prodam está realizando uma análise minuciosa do cenário para garantir a retomada do serviço com estabilidade e segurança.

O processo será retomado nesta quinta-feira (16), à zero hora, pelo site www.matriculas.am.gov.br.

O post Site de matrículas da rede pública é suspenso no Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.