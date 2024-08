O Paris Saint-Germain anunciou a contratação do zagueiro Willian Pacho, nessa sexta-feira (9). O equatoriano assinou contrato com o clube francês até 2029, e será o primeiro atleta dessa nacionalidade a defender Les Rouge-et-Bleu (os azul e vermelho). Com apenas 22 anos e usando a camisa 51 ele é esperado para repor as ausencias de Lucas Hernández (lesionado) e Kimpembe, que se recupera de uma cirurgia no tendão de Aquiles. Saindo da base do Independiente del Valle, Pacho foi para a europa defender o Royal Antwerp, da Bélgica em 2022. Depois de boa temporada, o Eintracht Frankfurt levou o zagueiro para a Alemanha. O PSG joga amistosos no momento, e enfrenta o Red Bull Leipzig no sabádo (10), às 13h.

