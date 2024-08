O Dia dos Pais é comemorado neste domingo (11), e em Manaus, a expectativa é que a movimentação na economia supere o ano de 2023. Segundo pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), a previsão é que, este ano, as vendas aumentem 3,1% para a data comemorativa.

Pelo levantamento, a receita bruta é estimada em R$98,8 milhões, e cada consumidor deve gastar, em média, o valor de R$110,00.

Segundo a pesquisa da CDL, os fatores que mais contribuem para esse possível aumento são os preços mais atrativos, a qualidade dos produtos e as promoções realizadas.

A economista Michele Aracaty, destacou que esse aumento nas vendas é contribuído pela primeira parcela do 13º salário que alguns trabalhadores já receberam.

Itens mais procurados

O comércio de vestuário e sapatos representam 38% dos itens que mais serão buscados neste ano, seguido de serviços de restaurantes para almoço e jantar, com 14%.

Ainda segundo a CDL, os locais mais procurados para as compras são: shopping center (33%), centro da cidade (25%) e comércio de bairro (20%).

Dentre as formas de pagamento, o Pix lidera a preferência dos consumidores (33%), seguido do pagamento no cartão de crédito (28%).

Os números foram consolidados a partir de uma pesquisa feita através de abordagens via internet de 1.736 pessoas entre homens e mulheres maiores de 18 anos, na zona urbana de Manaus.

