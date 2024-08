O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta quinta-feira, 8/8, a nomeação da publicitária Camila Silva como titular da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), em substituição a Jack Serafim, que esteve à frente da pasta, nos últimos quatro meses, e que, agora, se dedicará à assessoria de imprensa da campanha de reeleição do prefeito. O decreto de nomeação foi publicado no último Diário Oficial do Município (DOM).

“Fazemos parte de um grupo político onde o trabalho não para. E segue com muita competência. Camila Silva e Socorro Oliveira são profissionais da mais alta qualidade, tanto no que diz respeito à gestão quanto na comunicação institucional. São inspiradoras, respeitadas pelo mercado e por esta gestão. E, a indicação do prefeito David Almeida chancela e reconhece essas qualidades. As qualidades de duas grandes mulheres. Sigo para compor a equipe de campanha da reeleição de David, certo de que a gestão da Semcom seguirá ampliando sua qualidade e modernização”, declarou Jack Serafim.

Camila estava na função de subsecretária da Semcom, assumindo a missão em maio deste ano. Ela ainda atuou na gestão do Marketing da secretaria por mais de sete anos, e quase dez anos na instituição.

Formada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Camila atua no mercado de publicidade e marketing há mais de 15 anos.

Como subsecretária da pasta, assume Socorro Oliveira, que até então estava como diretora do Departamento Administrativo-Financeiro (DAF), da Semcom, desde 2022, mas com 23 anos de experiência no serviço público.