O incentivo ajuda crianças e adolescentes a formular de modo mais claro as próprias ideias

Manaus – Com o título “Dentro de Mim”, escritores mirins de uma escola privada em Manaus lançam neste sábado(6) mais uma edição do livro Novos Talentos. Na obra eles falam sobre sonhos, medo, alegria, lembranças, raiva, carinho, momentos felizes e tristes, além de amizades, esperança e diversão. Neste ano, o projeto completa 21 anos e celebra o incentivo à leitura e escrita, além de dar voz às crianças e adolescentes.

(Foto: Divulgação / Assessoria)

Para a diretora geral do Colégio Martha Falcão, Nelly Falcão, tanto a produção dos textos quanto o lançamento do livro promovem momentos para aguçar neles o interesse pela leitura, imaginação e que eles busquem mais e mais os livros. “Isso é fundamental para formarmos adultos mais conscientes, críticos, e que pensam de maneira mais lógica e organizada, que conseguem formular de modo mais claro as próprias ideias”, comenta.

Nesta edição, o prefácio do livro é da escritora Sálvia Haddad, que afirma que projetos como o Novos Talentos lhe proporcionam sentimento de esperança. “Acredito que o conhecimento é a verdadeira forma de mudar o mundo”, disse a autora dos livros Mel e Fel – Retalhos da Vida e Teus Olhos de Capitu.

Na avaliação dela, o livro chega após um período turbulento que atingiu a todos. Em meio à pandemia, as crianças e adolescentes passaram por diversas mudanças, não apenas no ambiente escolar, mas em casa também.

“E esse cenário não passou despercebido pelos pequenos autores. Muito pelo contrário. Tudo foi sentido, vivido e absorvido por eles, e de alguma forma, esta edição é prova viva desta vivência, que foi ao mesmo tempo individual e coletiva”, reforça a escritora Sálvia Haddad.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

