O homem estava na rua quando um veículo se aproximou e os ocupantes efetuaram vários disparos contra ele

Manaus – Geandro de Souza Queiroz, 28, foi assassinado com 10 tiros na noite desta sexta-feira (5), na Rua Dom Pedro, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Homem era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Vítima morreu no HPS 28 de Agosto (Foto: Yago Frota / Arquivo GDC)

Policias militares informaram que o homem estava na rua quando um veículo se aproximou e os ocupantes efetuaram vários disparos contra ele. Os criminosos fugiram do local.

O homem ainda foi socorrido para unidade hospitalar e depois transferido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

