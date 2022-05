Avalie o post

A Defensoria Pública do Amazonas elaborou um guia rápido para auxiliar mães e pais a combaterem o uso excessivo das telas por crianças e adolescentes. De acordo com especialistas da área da saúde, a superexposição no universo on-line pode causar consequências no desenvolvimento do público infanto-juvenil.

Segundo o defensor público Marcelo Pinheiro, coordenador do projeto, a pandemia aumentou o tempo das pessoas em casa, e consequentemente, o uso de dispositivos eletrônicos.

A cartilha Crianças e adolescentes no mundo virtual conta com dicas sobre como a intoxicação digital afeta esse público, além de orientações de como lidar com o caso, tendo uma linguagem simples e didática.

Além de disponibilizar o guia rápido no site da Defensoria, o projeto pretende, futuramente, levar o conteúdo da cartilha para os alunos da rede pública de ensino da capital e do interior.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

