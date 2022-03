Avalie o post

O projeto social “Absorvendo Amor” começou a arrecadação de doações de absorventes para mulheres da Casa Mamãe Margarida, situada na zona leste de Manaus. O projeto é desenvolvido por aprendizes do Senac AM. Os interessados podem entregar suas doações na unidade da Cidade Nova, na Rua Visconde de Itanhaém, n. 863, Cidade Nova I. A data prevista para a entrega é 5 de abril.

A ideia do projeto surgiu dentro da sala de aula da turma de Aprendizagem em Serviços de Vendas, no bloco temático Laboratório Juventude. Durante as discussões, a turma levantou questões sobre a crise humanitária envolvendo o público feminino. As rodadas de debates levaram a turma ao termo chamado ‘Pobreza Menstrual’, a qual trata de jovens que não têm condições de comprar um item básico de higiene relacionado a este ciclo, ou seja, o absorvente.

Para a estudante Raissa Mendonça o tema abordado no projeto é de grande relevância para a sociedade e o grupo de aprendizes, principalmente as mulheres, se sensibilizou bastante com a causa que, segundo ela, pode interferir drasticamente na vida dessas pessoas.

Já o estudante Rikelme Duarte, que também faz parte do grupo de aprendizes envolvido no projeto, a proposta tem o ensinado lições importantes não apenas para o mundo do trabalho, mas para vida em sociedade.

Além das doações de absorventes também haverá a coleta de latas de alumínio que, posteriormente, serão vendidos em postos de reciclagem. Com o valor arrecadado, a turma irá realizar a compra de absorventes.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

Fonte