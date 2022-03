Avalie o post

Três pessoas ficaram feridas; testemunhas relataram que motorista apresentava sinais de embriaguez

Manaus – Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na noite deste domingo (20). O acidente aconteceu por volta das 19h na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o motorista do carro bateu em um tronco de árvore que ficava no meio-fio. Com a colisão, o condutor perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e o carro acabou capotando.

Uma motocicleta com duas pessoas foi atingida. Testemunhas ainda relataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso e levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzidas a hospitais de Manaus.

Veja os vídeos:



