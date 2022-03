Avalie o post

Solenidade de São José Esposo de Maria é marcada pela presença de muitos fiéis

A festa em honra a São José Esposo de Maria foi realizada nesse sábado, 19 de março no Santuário dedicado ao padroeiro, localizado no Centro da Cidade. Esteve presidindo a celebração o Arcebispo Metropolitano de Manaus Dom Leonardo Steiner, acompanhado dos bispos auxiliares Dom José Albuquerque, e Dom Tadeu Canavarros, além do Monsenhor Sabino Andrade, o pároco reitor Daniel Cunha, padres e diáconos convidados.

Em alusão a Campanha da Fraternidade, a paróquia santuário utilizou o lema da CF 2022, “Fala com sabedoria, ensina com amor”. Durante todo o dia foram realizadas novenas de duas em duas horas. Às 17h30 aconteceu a carreata de pelas ruas próximas ao santuário. Muitos carros com famílias e enfeitados de balões acompanharam a imagem de São José que ia á frente.

A festa foi marcada pela participação de muitos fiéis durante as novenas, carreata e celebração que encerrou o Ano de São José na Arquidiocese de Manaus. Não houve procissão, pois a organização da atividade foi feita para a carreata, mas as celebrações foram abertas ao público e presença de centenas de fiéis marcou o retorno tão esperado para a igreja de Manaus.

Em sua homilia Dom Lenardo destacou a figura de São José, como um homem humilde, presente e de doação. E fez um apelo para que os pais dessem seu nome aos filhos, para que as crianças na escola possam ser chamadas também pelo nome do pai, e quem dera se houvesse amor.

Muitas graças foram alcançadas por intermédio de São José, como a do pequeno Arthur Miguel. A celebração transmitida pelas Rádio Rio Mar 103,5 FM e pelas redes sociais.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

