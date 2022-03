Avalie o post

Droga foi apreendida e homem de 23 anos foi preso

Manaus – Policiais da Base Arpão apreenderam 28 quilos de entorpecentes, na manhã deste domingo (20), após abordarem uma embarcação no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A ação ocorreu durante a Operação Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e resultou na prisão de um homem de 23 anos.

(FOTOS: Divulgação/SSP-AM)

De acordo com o relatório policial, a equipe abordou a embarcação que fazia o trajeto entre Tabatinga e Benjamim Constant, com destino ao município de Coari.

Com a ajuda da cadela Havana, durante as buscas, os policiais encontraram o material ilícito em bagagens que estavam no porão da embarcação.

Os policiais apreenderam 27 quilos de maconha do tipo skunk, além de um quilo de cocaína. Também foi apreendido um celular e R$ 84 em espécie.

O proprietário das bagagens onde estavam escondidas as drogas foi preso por tráfico de drogas e levado para a Autoridade de Polícia Judiciária da Base Arpão, sendo transferido posteriormente para a Delegacia de Polícia de Coari para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte