Mais de 15 estudantes com deficiência da Escola Municipal de Educação Especial (Emee) André Vidal de Araújo participaram, nesta quinta-feira (10), do projeto “Aprender Lutando”, da Prefeitura de Manaus, realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), há cerca de 5 anos. A iniciativa trabalha a inclusão e contou com atividades adaptadas.

De acordo com o professor Alexandre Romano, para realizar a inclusão, foi criada uma metodologia própria, usando as artes marciais judô, jiu-jítsu e capoeira. “Nós temos crianças com deficiência intelectual, com Transtorno do Espectro Autista (TEA) fazendo a mesma aula. O nosso diferencial é que a gente sempre trabalha dentro de um tema, de uma brincadeira, de um jogo, de uma história”, explica Alexandre.

Além das atividades desenvolvidas dentro da escola, os professores ensinam atividades para as famílias com o intuito de desenvolver as crianças não só na escola, mas em casa também.

Essa ação faz a diferença na vida das famílias, como relata Marília Paiva Neves, 66, mãe de um dos estudantes da Escola André Vidal. A mãe conta que o filho evoluiu muito desde que participou do projeto. “Os professores são atenciosos com a gente e nos passam exercícios até para casa. Foi muito bom para mim e para o meu filho participar desse projeto”, acrescenta.

‘Aprender Lutando’

O projeto “Aprender Lutando” faz parte do programa de governo da gestão municipal. Atualmente, atende a 25 escolas com as modalidades jiu-jítsu, taekwondo, judô e capoeira da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para o coordenador de esportes da Semed, Ronnie Melo, o objetivo é expandir o projeto para mais unidades de ensino. “Nossa proposta é ter a adesão de mais professores, para chegarmos ao número de 140 escolas e alcançar mais de 2 mil estudantes”, finaliza Ronnie Melo.

