A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensificou, nesta quinta-feira, 10/4, a fiscalização de veículos pesados na avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona Centro-Sul. A ação teve como foco principal o cumprimento da restrição de horário para circulação de caminhões na Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC).

Durante a operação, os agentes de trânsito monitoraram e abordaram veículos que transitavam em desacordo com as normas estabelecidas. Foram registradas 13 autuações específicas por circulação irregular de caminhões e outras 12 autuações diversas, totalizando 25 infrações.

De acordo com o diretor de Fiscalização de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, a fiscalização tem impacto direto na segurança viária e na mobilidade urbana. “Essa é uma ação de rotina, mas muito proveitosa e colaborativa para a circulação dos veículos menores. Ela evita acidentes e melhora significativamente a fluidez do trânsito na cidade”, destacou Ventilari.

Zona Máxima

Os veículos com Peso Bruto Total (PBT) acima de 8 toneladas são restritos de circular das 6h às 9h e das 17h às 20h. Para veículos com PBT acima de 16 toneladas, a restrição é aplicada no intervalo das 9h às 17h. Essa restrição funciona de segunda a sexta-feira. As medidas são estratégicas, pois visam reduzir o congestionamento em horários de pico e prevenir o desgaste excessivo do pavimento, contribuindo para a preservação da infraestrutura viária e para a segurança de todos que compartilham o espaço urbano.

Autorização

A circulação de caminhões nessas áreas, fora do horário estabelecido, só será autorizada após a emissão da Autorização Especial de Tráfego (AET). As empresas transportadoras ou proprietários de veículos pesados devem solicitar o documento no setor de Atendimento do IMMU, na avenida Urucará, 1.180, Cachoeirinha, das 8h às 14h.

Os argumentos apresentados serão analisados pela diretoria de Engenharia, que poderá acatar ou não o pedido. O documento tem prazo de validade e deve ser renovado após expirar a autorização de circulação.