A categoria dos profissionais de saúde de Barcelos AM, assim como em todo o país, está se mobilizando para uma corrente de fortalecimento e valorização. A luta é por um piso salarial e jornada de trabalho de 30 horas. Conforme informação da Associação Barcelense de Enfermeiros e Técnicos em enfermagem - ABETE, a categoria no Brasil está há 20 anos lutando e “hoje tem a esperança de reconhecimento do trabalho e de que os senadores coloquem em votação o PL 2564/2020”, que estabelece o piso salarial de enfermeiros.

De autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), a proposta fixa o salário base dos enfermeiros em R$ 7.315, dos técnicos de enfermagem em R$ 5.120 e dos auxiliares de enfermagem e parteiras em R$ 3.657. A relatora, senadora Zenaide Maia (Pros-RN) apresentou um substitutivo em que fixa a jornada máxima em 30 horas semanais e a entrada em vigor um ano após a publicação da lei.

“O que queremos não é absurdo, o que desejamos é poder ver nossos filhos crescer sem ter que trabalhar exaustivamente para darmos uma vida digna. Somos imensamente gratos por todas as manifestações de carinho, aplausos, palavras de incentivo e apoio do Prefeito Edson Mendes e de Vereadores. Trabalhamos por amor e com amor, mas hoje viemos também pedir que nos ajudem a vencer essa luta votando um SIM para a pauta da PL 2564/2020”, disse o Presidente da ABETE, Ricardo Roger Vieira.

O Prefeito de Barcelos Edson Mendes, também se manifestou em sua rede social em apoio a categoria.

"Pela aprovação do PL 2564/2020, que trata do piso salarial dos profissionais de enfermagem, esses guerreiros e guerreiras que lutam, diariamente, para nos dar carinho, atenção e, sobretudo, saúde de qualidade". Disse Edson Mendes em apoio.

O link para votação é: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=141900

“Convidamos a todos os colegas de profissão, familiares, amigos e simpatizantes da Enfermagem que se juntem a nós na carreata que ocorrerá no dia 14/05 com concentração no MIRANTE LUCARELLI às 16h. Solicitamos a todos que forem participar, que usem máscaras”, encerrou Ricardo Roger Vieira.