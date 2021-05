5 / 5 ( 4 votos )

Telma Gervásio Dias, 33 anos de idade foi morta na madrugada desta terça-feira (11) em uma residência na Linha Nereu Ramos, interior de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Telminha, como era conhecida carinhosamente pelos amigos, era muito querida em Santa Isabel do Rio Negro e em Barcelos Amazonas, onde morou por alguns anos. Ela tinha acabado de comemorar o seu aniversário quando a tragédia aconteceu.

A morte de Telminha causou uma grande comoção nas redes sociais, com mensagens de carinho e revolta de amigos e familiares que lembraram da pessoa cheia de vida e especial, que adorava sua cultura e sua origem indígena.

O óbito foi confirmado pelos bombeiros e polícia militar. Segundo eles, o corpo da vítima estava sobre a cama em um dos quartos da casa. O autor do crime foi o próprio companheiro dela que até a manhã desta terça-feira ainda não teria sido preso.

Momento da ocorrência

De acordo com as informações dos veículos de comunicações da cidade, quando a polícia chegou a casa da vítima encontrou a porta aberta e a luz da cozinha ligada. No cômodo da sala de estar havia um bebê dormindo em um berço. Outra criança estava dormindo no quarto. Por se tratar de duas crianças, o Conselho Tutelar foi chamado para prestar auxílio e localizar os familiares.

Ainda segundo a PM, a mulher revogou a medida protetiva de urgência que possuía contra o marido e já havia histórico de brigas entre o casal.

A PM iniciou as buscas pelo suspeito e até a manhã desta terça-feira ele não havia sido encontrado. O crime será investigado pela Polícia Civil.