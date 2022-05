5/5 - (1 vote)

A empresa tem dez dias para apresentar recurso em relação à multa, e também para responder à nova notificação. No documento, o Procon-AM pede informações sobre o número de consumidores afetados pelo apagão e de que forma será realizado o abatimento do valor correspondente nas faturas que ainda vão vencer.

A multa referente ao apagão do dia 15 de fevereiro foi estipulada porque a empresa não respondeu aos questionamentos enviados em notificação logo após o ocorrido.

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, um apagão não prejudica apenas os consumidores, mas os serviços públicos e fornecedores privados.

Histórico de apagão

Um mês após o apagão, no dia 15 de fevereiro, a capital voltou a sofrer com um novo problema na internet. Diversos serviços foram afetados em vários pontos da cidade. Atendimentos em caixas eletrônicos e outros serviços on-line ficaram fora do ar.

As operadoras TIM, CLARO E OI apresentaram falha na conexão. O problema foi resolvido mais de 5 horas depois da queda.

Fonte: Procon-AM

Fotos: João Pedro Sales/Procon-AM

