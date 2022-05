Avalie o post

O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM), promoveu nessa quarta-feira (11), uma reunião para defender mais apoio do governo à Zona Franca de Manaus (ZFM). O encontro contou com a presença de diversos parlamentares que criticaram o decreto do presidente Jair Bolsonaro que reduziu o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em até 25%.

O decreto, publicado em fevereiro, foi suspenso parcialmente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na última semana. Moraes suspendeu a redução do IPI para produtos de todo o país que também sejam produzidos pela ZFM. A decisão liminar ainda deve passar pela análise do Plenário da Corte.

De acordo com Marcelo Ramos, o evento demonstra a unidade do povo do Amazonas e do Brasil na defesa do modelo. Segundo ele, a presença de parlamentares de outros estados mostra que a discussão não é regionalista, mas de interesse de toda a indústria brasileira.

Ainda conforme o parlamentar, a Zona Franca é importante para o Brasil porque o modelo não é devedor da União, mas credor.

Ramos propôs ainda a criação de uma subcomissão na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços para avaliar a redução de IPI e os impactos na indústria brasileira.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) criticou a política de importação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Aziz afirmou que, se a Zona Franca de Manaus acabar, vai haver um aumento no desmatamento e isso vai prejudicar o agronegócio e a indústria brasileira.

Conforme o senador, a situação da Zona Franca de Manaus precisa ser discutida, mas não pode ser apressada. Segundo ele, a política econômica do governo atual é errada e que o STF deve manter o entendimento do ministro Alexandre de Moraes.

Já o líder do governo, deputado Ricardo Barros (PP-PR), que participou do evento, afirmou que a equipe econômica está disposta a discutir alterações no decreto do presidente, mas reforçou que o objetivo era combater a inflação e reduzir os custos dos produtos para o consumidor.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

Imagens: Divulgação Câmara dos Deputados

source