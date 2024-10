O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), divulga a lista das 10 empresas que mais receberam reclamações administrativas entre janeiro e agosto de 2024. Esta divulgação visa promover a transparência e estimular a melhoria no atendimento ao consumidor.

No total, foram registradas 3.818 reclamações durante este período, realizadas através do site do Procon-AM, na sede do órgão e nas redes sociais. As concessionárias de água e energia, juntamente com uma instituição bancária, somam 2.325 queixas.

A concessionária Amazonas Energia lidera o ranking com 939 reclamações, seguida pela Águas de Manaus, que registrou 903, refletindo um aumento de 17% em relação ao ano anterior, quando foram contabilizadas 795 queixas. O Banco Bradesco ocupa o terceiro lugar com 483 reclamações.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, ressalta a importância dessa divulgação e reafirma o compromisso do órgão com a população.

“Esse ranking tem o objetivo de fornecer à sociedade uma visão clara sobre a conduta dos fornecedores de produtos e serviços, seguindo o princípio do artigo 44 da Lei 8.078/1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor”, afirmou.

Para que uma reclamação seja considerada válida no Procon-AM, é necessário reunir a documentação adequada. Isso inclui notas fiscais, um documento de identificação com foto, e o comprovante de residência. Além disso, recomenda-se que o consumidor tente resolver o problema diretamente com a empresa antes de formalizar a reclamação no Procon.

Confira abaixo o ranking:

1.Concessionária Amazonas Energia – 939

2.Concessionária Águas de Manaus – 903

3.Banco Bradesco – 483

4.Banco Itaú – 254

5.Operadora de telefonia Claro – 254

6.Operadora de telefonia OI – 249

7.Operadora de telefonia Vivo – 212

8.Carrefour – 188

9.Instituição Financeira BMG – 186

10.Banco Pan – 150

Como realizar uma reclamação no Procon-AM

A população pode formalizar suas reclamações na sede do órgão, localizada na avenida André Araújo, n.º 1500, Aleixo, das 8h às 14h, pelos telefones 0800 092 1512 ou 33215 4009, e também através do e-mail atendimentoprocon@procon.am.gov.br.

É importante que o consumidor esteja munido de documentação como comprovante ou declaração de residência, documento de identificação com foto (RG ou CNH), e cópia do comprovante da relação de consumo (nota fiscal, recibo ou contrato).