William Pereira Durante seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas, o empresário William Pereira Rogatto revelou ter rebaixado 42 clubes de futebol, obtendo um lucro de R$ 300 milhões por meio de fraudes. Ele se autodenominou “rei do rebaixamento” e argumentou que suas ações foram uma forma de explorar as falhas existentes no sistema. Rogatto, que atuou como gestor do Santa Maria no último Campeonato Candango, admitiu ter utilizado a estrutura do clube para alterar resultados. Em um momento, ele pediu desculpas à presidente do Santa Maria, Dayana Nunes.

Ele também se ofereceu para se encontrar com parlamentares na Europa, onde pretende apresentar evidências sobre o esquema de manipulação. O empresário também fez menção ao proprietário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, John Textor, sugerindo que ele poderia ter informações relevantes sobre as manipulações que ocorrem no futebol brasileiro. Rogatto insinuou que as pessoas que trabalharam com ele também teriam atuado contra Textor, levantando a possibilidade de que suas alegações possam ter um fundo de verdade.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias