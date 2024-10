Como forma de incentivo ao atletismo, comemorado neste dia 9 de outubro, o Governo do Amazonas tem investido na modalidade por meio de programas e projetos que promovem a prática esportiva da base ao alto rendimento. Exemplos destas iniciativas é o Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, que proporcionou ao estado ter um representante nas Olimpíadas após 12 anos, e o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) na Vila Olímpica de Manaus, que atende mais de 60 atletas.

“Os atletas amazonenses têm se destacado em diversas competições de atletismo, elevando o nome do Amazonas e mostrando o potencial da nossa juventude. A importância do apoio contínuo a esses talentos, é crucial para que o desenvolvimento do esporte possibilite conquistarem ainda mais vitórias”, declara o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Cristiano Ronan, de 14 anos, estuda próximo à Vila Olímpica de Manaus e passando todos os dias em frente ao local, viu no atletismo uma oportunidade de melhorar sua qualidade de vida.

“O atletismo na minha vida foi muito importante e marcante na minha história, porque quando eu era pequeno, sofria demais com imunidade baixa e, também, problemas respiratórios como asma. Agora, depois de 4 anos de atletismo, melhorei e progredi muito. Antigamente, uma volta e eu já estava morto, hoje eu faço 2 ou 3 voltas tranquilo”, afirma Cristiano.

Nos últimos anos, o estado tem se destacado no cenário nacional e internacional, revelando novos talentos e proporcionando o apoio necessário para que atletas em ascensão cheguem ao alto rendimento.

Pedro Nunes, no lançamento de dardo, é um exemplo do sucesso das políticas esportivas do Amazonas. Atleta que iniciou sua trajetória em projetos apoiados pelo governo estadual, agora brilha no cenário global, elevando o nome do Amazonas e inspirando uma nova geração de esportistas.

Investimento

O Governo do Amazonas investiu mais de meio milhão de reais em patrocínios por meio do Bolsa Esporte Estadual 2024, beneficiando mais de 115 atletas e paratletas de base, alto rendimento e alto rendimento olímpico, além de três técnicos. Pedro Nunes será o maior beneficiado, recebendo além do patrocínio do Bolsa, R$ 40 mil por sua classificação à Paris 2024.

O post Dia do Atletismo: projetos e programas amazonenses fortalecem modalidade apareceu primeiro em Portal Você Online.