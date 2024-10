O Boi-Bumbá Caprichoso já está em plena preparação para uma grande comemoração em Parintins, que marca seus 111 anos de história e o lançamento do tema de 2025. Os ensaios começam nesta terça-feira, 8 de outubro, no Curral Zeca Xibelão, reunindo a Marujada de Guerra e outros segmentos do boi, em uma intensa preparação que se estenderá até sábado, 12 de outubro.

Durante quatro dias, o elenco completo do bumbá, incluindo os toadeiros, Banda Canto Parintins, Banda Caprichoso, Troup, o Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Raça Azul, itens individuais e a produção artística, estará afinando os detalhes para o grande evento.

O cronograma de ensaios inclui os dias 8, 9, 10 e 11 de outubro. No sábado, a programação começará com o hasteamento do pavilhão às 10h, seguido pela grande festa, que terá início às 21h.

Após o show principal, o cantor sertanejo John Veiga subirá ao palco para encerrar a noite com uma apresentação especial. Os ingressos já estão à venda no Curral Zeca Xibelão, de 9h às 13h e de 15h às 18h.

O presidente Rossy Amoedo anunciou uma grande novidade: o aguardado álbum ao vivo gravado no Bumbódromo estará disponível em todas as plataformas digitais a partir da meia-noite de sexta-feira, 11 de outubro, véspera da Festa de Aniversário. “Até o dia 11, o álbum estará disponível para todo mundo curtir. E na grande festa do dia 12 teremos o lançamento oficial do tema para o Festival de 2025 e do álbum. Convido todos vocês a estarem lá com a gente”, declarou Rossy Amoedo.