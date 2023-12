A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) oficializou na noite de sexta-feira (22) a realização da partida do Flamengo em Manaus. O Rubro-Negro enfrentará o Audax-RJ na Arena da Amazônia no dia 17 de janeiro, às 20h30 (horário de Manaus), pela primeira rodada da Taça Guanabara.

O Fla estreia com o time principal em Manaus. Em seguida, o time viaja para a pré-temporada nos Estados Unidos, enquanto as partidas da segunda, terceira e quarta rodadas do Carioca serão com o sub-20. O retorno ao Brasil será em 30 de janeiro, direto para Belém. O Fla ainda negocia a venda do jogo com o Volta Redonda.

O time carioca jogou na capital amazonense cinco vezes, entre campeonatos de pré-temporada, Estadual e Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro retornará ao Amazonas após oito anos. A última partida em Manaus foi em 2016 pela semifinal do Carioca, quando o Fla foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0.

Confira os jogos do Flamengo fora do Rio de Janeiro na Taça Guanabara: