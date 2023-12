Com novas competições, calendário terá início em janeiro e será encerrado em novembro do ano que se aproxima.

Focada no planejamento e organização da próxima temporada, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) divulgou o calendário geral de competições do futebol amazonense para 2024. A divulgação acontece a exatamente um mês do início do Campeonato Amazonense Série A.

Novo salto do futebol amazonense

Com início na terceira semana de janeiro, com o Barezão e encerramento na última semana de novembro, com o Campeonato Amazonense Sub-14 e Sub-19, a bola rolará nos campos barés durante 11 dos 12 meses do ano.

O Diretor de Competições da FAF, Cláudio Nobre, destacou o novo salto que o futebol amazonense dará na próxima temporada.

Ajuste datas do Barezão 2024

Nobre também explicou que, dentre várias circunstâncias que precisaram ser cuidadosamente planejadas, a entidade ajustou as datas do Barezão 2024 para que os representantes amazonenses nas competições nacionais do primeiro semestre não fossem prejudicados.

“Procuramos adaptar o calendário do Campeonato Amazonense, principalmente, no início do ano, com vários jogos no meio de semana, para que quando comecem as competições nacionais, o Barezão seja jogado praticamente apenas no final de semana, proporcionando assim, um calendário com períodos de descanso e preparação suficientes para os duelos válidos pela Copa Verde e pela Copa do Brasil. Essa adequação fará com que nossos representantes entrem nessas competições com chances maiores de sucesso esportivo e financeiro”, completou.

Classificação geral e novidades para 2024

Além do calendário, a Federação também divulgou a classificação geral de todas as competições estaduais da temporada de 2023. Entre Estaduais masculino e feminino, competições de base e a histórica Copa da Floresta, foram onze campeonatos realizados pela FAF.

Em 2024, esse número aumentará, tendo em vista que a entidade confirmou a criação da Copa do Amazonas Sub-20, que dará vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Campeonato Feminino Sub-17 e Sub-15, pedidos da CBF.

Outra novidade para a próxima temporada é que a Copa da Floresta será disputada entre os meses de maio e agosto, evitando dificuldades relacionadas aos fenômenos climáticos da região.

O post Barezão: sai calendário do futebol amazonense apareceu primeiro em Portal Você Online.