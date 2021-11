Avalie o post

Pesquisa revelou que 70% dos entrevistados dizem que retornar à rotina antiga, de idas aos escritórios, será “difícil” e “estranho”

São Paulo – Com os avanços do número de vacinados no Brasil, a retomada ao trabalho presencial vem se consolidando. Algumas empresas adotaram o sistema híbrido, outras estão ainda em processo de retomada e algumas vão permanecer em sistema remoto, adotando o home office definitivo. Uma pesquisa recente, realizada pela Korn Ferry, empresa global de consultoria organizacional, revela que 70% dos entrevistados dizem que retornar à rotina antiga, de idas aos escritórios, será “difícil” e “estranho”.

(Foto: Créditos: Instituto Ser +)

Atenta às dificuldades que os jovens podem enfrentar no primeiro emprego, especialmente os que foram contratados durante a pandemia da Covid-19 e, iniciaram as atividades de forma 100% remota, Wandreza Bayona, diretora executiva do Instituto Ser +, especialista em capacitação profissional de jovens em vulnerabilidade social, traz algumas dicas.



Segundo Wandreza, é natural que os recém-contratado enfrentem dificuldades no primeiro emprego, especialmente na transição do remoto para o presencial. “É normal se sentir inseguro. Por isso, é fundamental que você reconheça e não menospreze o que sente. Temer o novo é parte do processo inicial, estagnar no medo é o que não deve acontecer”, explica.

A especialista ensina que é preciso identificar a raiz da insegurança. Para isso, faça vários questionamentos para os possíveis “medos”, como: Minha insegurança é em relação ao ambiente de trabalho não ser acolhedor? Responda, com pelo menos dois exemplos para cada um. Esse mecanismo coloca o jovem na posição de quem aconselha e não de quem precisa de ajuda. Quando olhamos o cenário por um ângulo diferente, encontramos as respostas ou meios de solucionar os eventuais problemas. Portanto, dê conselhos a si mesmo.



O trabalho home office dá mais liberdade à agenda. Afinal, o deslocamento para ir e voltar do trabalho e todos os fatores externos como trânsito, atrasos de transporte público, não são levados em consideração. Para a retomada presencial, calcule o trajeto da sua residência à empresa e aplique um tempo a mais para possíveis imprevistos. Chegar antes do seu horário de trabalho não faz mal e vai permitir que você consiga acalmar a mente, respirar, tomar uma água e estar tranquilo para iniciar um novo dia de trabalho.

A adequação vai além da hora certa de sair para o trabalho. O cansaço promovido no traslado de casa ao escritório é algo novo na sua rotina e precisa ser valorizado. Por isso, análise dia após dia, e reajuste o que for necessário para você ter momentos de descanso e lazer necessários para sua saúde física e emocional. Afinal, precisamos prezar pelo equilíbrio.



Para Bayona, o sábio é aquele que se coloca na posição de ouvinte. Observar o ambiente e o fluxo de como a rotina é estabelecida no presencial vai te ajudar a compreender a dinâmica de trabalho da equipe e o que vem sendo aplicado por todo o time.

A especialista alerta que é dessa forma que você será capaz de compreender melhor o jeito de cada colega de trabalho, vai entender quais são os limites de cada profissional e vai construir uma sadia convivência com a equipe que você teve contato por meio das telas.



Cada pessoa tem um jeito de ser, alguns são mais tímidos outros têm a habilidade de comunicação mais desenvolvida. Mas, um ambiente de trabalho bem estruturado requer um time que se complete. Bons recrutadores escolhem a dedo um novo profissional, pensando na equipe que ele vai trabalhar. As experiências de vida, a forma como ele pensa e age, somam às habilidades pertinentes à vaga e contribuem para o crescimento de todos.

A especialista alerta: “Mesmo sendo seu primeiro emprego, você foi contratado porque enxergaram em você qualidades que vão agregar à empresa. Não se acanhe em dar sua opinião ou ponto de vista, ele vai promover reflexão na equipe e ajudar nas tomadas de decisões e estratégias”.



O home office, nada mais é do que o trabalho nas quatro paredes do lar. Com isso, é comum que todos estejam confortáveis no dia a dia. Deste a vestimenta à forma como se porta para se comunicar. No presencial, é o trabalho nas quatro paredes do escritório. Você não está em casa e com isso é preciso compreender que algumas condutas precisam ser ajustadas.

Use roupas apropriadas ao seu ambiente de trabalho. Caso não haja uniforme, pergunte ao seu gestor qual é o traje comum entre os colaboradores: social, esporte fino ou casual. Não há necessidade de mudar seu estilo, mas adaptá-lo ao ambiente!

Outro ponto importante é a forma como você vai se comunicar com os colegas de trabalho. Manter o tom de voz moderado é um bom começo, evite gírias e aproveite este momento presencial para se familiarizar com os termos coloquiais de cada área de atuação. É no dia a dia, com a equipe, que você vai se apropriar da estrutura de cada profissão e local de trabalho.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte