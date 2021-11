5/5 - (4 votes)

A Portal Barcelos Na Net, esteve na noite deste sábado, 06, prestigiando um grande evento que comemorou o aniversário da primeira dama de Barcelos AM, a carismática Enfermeira Márcia.

A festa aconteceu no salão de festas do Ictus, que foi lindamente ornamentado nas cores dos Peixes Acará-Disco e Cardinal, que foi o tema da festa, onde reuniu familiares e amigos para comemorar seu aniversário.

Além de um delicioso jantar, diversas homenagens foram oferecidas a primeira dama pelos presentes no evento, que disseram em única voz que Márcia conquistou os barcelenses e tem se dedicado com amor as causas sociais e principalmente na área de saúde, onde atuou como enfermeira voluntária durante a Pandemia do Covid-19. Márcia está sempre ajudando com zelo e responsabilidade ao lado do prefeito Edson Mendes.

Também estiveram presentes na festa, alguns vereadores, o Deputado Wilker Barreto, além dos secretariados. Cercada de amigos, familiares e servidores municipais, Márcia recebeu vários elogios e felicitações. O prefeito Edson Mendes aproveitou o momento para exaltar com palavras de carinho as qualidades da sua companheira de todas as horas.

Fotos: Wellington Melo e Frank Garcia

CONFIRA AS FOTOS: