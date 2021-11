Avalie o post

Manaus – O Abrigo Moacyr Alves que acolhe, atualmente, 66 crianças e adolescentes com deficiência, lança a campanha “Adote um acolhido e seja o Papai Noel neste Natal” com a proposta de transformar o Natal dos acolhidos pela instituição.

Nesta edição da campanha de Natal, 66 cartas escritas pelas coordenadoras do Abrigo, estão descritas os pedidos de presentes das crianças e adolescentes.

Abrigo Moacyr Alves lança campanha da Natal em Manaus (Foto: Divulgação / Abrigo Moacyr)

Doações

Quem decidir ser a Mamãe ou Papai Noel, pode fazer uma visita na sede do Abrigo Moacyr Alves localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada) e pegar a sua cartinha na árvore de Natal. Outro opção é entrar em contato com o Instagram do Abrigo (@abrigoalves) ou pelo WhatsApp (92) 98404-1569 e pedir a cartinha de forma online.

Os presentes serão entregues, na Festa de Natal realizada, todos os anos, pela Instituição.

Sobre o Abrigo Moacyr Alves

Acolher, cuidar e dar apoio a crianças e adolescentes com deficiências físicas e intelectuais, tem sido a principal meta do Abrigo Moacyr Alves localizado no bairro do Alvorada, centro-oeste de Manaus.

A instituição sem fins lucrativos exerce um papel de fundamental importância na sociedade, realizando a inclusão social de 66 crianças e adolescentes com deficiência por meio de diversas atividades sociais, culturais e educacionais.

O Abrigo Moacyr Alves faz parte do Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino (NASTA) desde 1996.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

