A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (NURRC), com o apoio da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu Antônio Marcelo Lima de Figueiredo Filho, de 26 anos, investigado por sua participação em pelo menos 12 roubos a passageiros de ônibus do transporte coletivo nos últimos quatro meses, na capital amazonense.

Em coletiva de imprensa realizada na Delegacia Geral (DG), no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, o delegado Charles Araújo, coordenador do NURRC, relatou que o infrator possuía quatro mandados de prisão por roubo majorado decretados pela Justiça do Amazonas. Ele foi preso na quarta-feira (14/08), após incursões realizadas pelas Polícias Civil e Militar no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste.

“Ao longo de uma semana, atuamos firmemente realizando diligências naquela localidade e saturamos toda a área, não restando alternativas ao infrator senão se entregar à polícia. Na delegacia, ele confessou ter praticado nove assaltos a ônibus. Temos contra ele pelo menos 12 investigações. Portanto, é fácil concluir que prendemos um dos maiores assaltantes de coletivos da cidade”, afirmou o delegado.

Segundo a autoridade policial, o infrator agia com um grupo criminoso de forma extremamente agressiva durante os assaltos, inclusive utilizando adolescentes.

“Ao longo das últimas três semanas, fizemos a prisão de vários integrantes dessa quadrilha, retirando todos de circulação. Essa é a missão que nos foi dada e vamos cumpri-la da melhor forma possível”, completou Charles Araújo.

O comandante da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), capitão PM Thiago Dantas, informou que o alvo estava em uma área de difícil acesso, na casa de familiares.

“Conseguimos, em uma semana, realizar um trabalho de saturação na área onde o alvo estava, que fica entre o Gilberto Mestrinho e Grande Vitória. Ele é considerado de alta periculosidade e é um velho conhecido da Polícia Militar. Ele já cometeu assaltos na área centro-sul, na Avenida Max Teixeira e na Cidade de Deus”, revelou o capitão.

Roubos

Antônio Marcelo tem envolvimento em diversos roubos, incluindo: na linha 444, no dia 19 de junho, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona norte; na linha 123, no dia 22 de junho, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul; no ônibus 602, nos dias 29 de junho e 6 de julho, ocorrido na avenida Autaz Mirim, bairro São José Operário, zona leste.

Bem como no ônibus 014, no dia 8 de julho, quando adentrou e roubou os pertences dos passageiros utilizando um simulacro de arma de fogo, na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova; e na Linha 306, no dia 18 de julho, na avenida Max Teixeira.

Denúncias

A PC-AM destaca que quem tiver conhecimento de infratores envolvidos em crimes cometidos em ônibus do transporte coletivo, deve repassar as informações para os números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, disque-denúncia do NURRC, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

O comandante da 4ª Cicom, que atende as ocorrências dos bairros Gilberto Mestrinho, Grande Vitória, Distrito Industrial II, Novo Reino 1 e 2, e conjunto Castanheira; também fortaleceu os contatos para a população acionar as Forças de Segurança em casos de ocorrências e denúncia de crimes naquela área da zona leste: (92) 98842-1581 linha direta da 4ª Cicom ou 190.