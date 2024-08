Onze homens foram presos em flagrante no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, por furtarem cerca de 12 toneladas de fertilizantes altamente tóxicos. A operação, realizada pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP), ocorreu nas proximidades do lago do Xituba, onde também foram apreendidas duas embarcações usadas para o transporte do produto.

O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Paulo Mavignier, contou nesta sexta-feira (16), que o fertilizante (cloreto de potássio) é perigoso e pode ser utilizado na fabricação de explosivos. Além de causar danos ambientais e à saúde humana, o produto possui um valor estimado em quase R$ 150 mil.

“Durante a operação, a polícia abordou 12 embarcações abarrotadas de fertilizantes e conseguiu prender 11 indivíduos. A delegacia fluvial, em colaboração com a Polícia Civil, Polícia Militar e outras forças, continua investigando a origem e os destinatários do furto, que aparentemente visava suprir alguma instituição ou fazenda. A operação também incluiu a apreensão das embarcações, que não possuíam a devida licença da Capitania dos Portos”, explicou.

A polícia mantém detalhes da investigação em sigilo para não comprometer a identificação de outros envolvidos e o desmantelamento completo da rede criminosa. A ação visa combater o aumento de furtos na região, que tem migrado de combustíveis para cargas fluviais.

