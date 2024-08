Foragido da Justiça do Pará, condenado a tráfico de drogas, Kelvin Kimberly de Souza Pereira, de 37 anos, foi preso durante a Operação Dublê, nesta quinta-feira (15/08). Com ele, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), apreenderam 72 quilos de cocaína pura avaliados em R$ 1 milhão.

A droga foi localizada na carroceria de um carro Volkswagen Saveiro de cor branca, no bairro Distrito Industrial 2, zona sul de Manaus. De acordo com o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, o material estava nas laterais da carroceria, deixado em uma transportadora situada no Distrito Industrial 2. Posteriormente, os entorpecentes seriam levados ao estado do Pará, por via fluvial.

“Com as informações coletadas, nos deslocamos ao endereço onde o veículo se encontrava. No local, encontramos o carro, fizemos uma vistoria no automóvel e encontramos as substâncias entorpecentes e o veículo foi apreendido. Em razão disso, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do autor, a qual foi deferida”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, com o avanço das investigações, foi constatado que ele fazia o uso de dois documentos falsos.

Ambos os mandados foram cumpridos. Além disso, foi realizada uma busca e apreensão na residência dele e mais dois veículos foram apreendidos.

O indivíduo foi conduzido à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.