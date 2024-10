Policiais civis da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), em parceria com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), prenderam, na quarta-feira (09/10), o influenciador digital David Moreira de Oliveira, de 28 anos. Ele foi condenado a mais de 17 anos de reclusão em regime fechado por porte ilegal de arma de fogo e roubo qualificado. Com mais de 19 mil seguidores em uma rede social, David também era organizador de eventos de baile funk na capital.

A prisão foi efetuada no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, como parte da Operação Alvo Certo, que foi iniciada no dia 1º de outubro, no Jorge Teixeira, zona leste. Essa operação visa desarticular o crime organizado e reduzir os índices de criminalidade na capital.

Segundo o delegado Fábio Aly, titular da Polinter, David Moreira tinha dois mandados de prisão em aberto. Ele estava sob investigação e foi localizado na quarta-feira, quando os agentes cumpriram as ordens judiciais em seu nome.

“A prisão foi realizada com sucesso, graças à colaboração entre a Seai e os policiais civis. A Operação Alvo Certo já resultou na prisão de 31 indivíduos, muitos dos quais estavam envolvidos em crimes como tráfico de drogas, roubo, homicídio e estupro. Essa ação faz parte dos esforços contínuos das forças de segurança pública para combater o crime organizado na região”, afirmou o delegado.

Ele ressaltou ainda que a Polícia Civil do Amazonas reafirma seu compromisso com a segurança pública e agradece a colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que são fundamentais para o sucesso das operações. A Polinter disponibiliza um canal para denúncias pelo número (92) 3667-7727, além do 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

David Moreira de Oliveira foi condenado a mais de 17 anos em reclusão em regime fechado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo qualificado. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.