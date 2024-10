O espanhol Rafael Nadal, de 38 anos, que conquistou 22 títulos de Grand Slam – 14 em Roland Garros, um recorde e o título de “Rei do Saibro” -, disse nesta quinta-feira (10) que vai encerrar sua carreira profissional no tênis, após a final da Copa Davis, em novembro.

No anúncio de sua despedida, ele declarou que os dois últimos anos foram especialmente difíceis, devido às seguidas contusões. “Estou muito animado porque meu último torneio será a Copa Davis, representando meu país. Está fechando o círculo porque uma das minhas primeiras alegrias foi a final em Sevilha em 2004.” A fase eliminatória da Copa Davis será disputada de 19 a 24 de novembro.

Nadal iniciou sua carreira profissional em 2001, com apenas 15 anos. Desde o começo, sua habilidade e determinação foram evidentes, rapidamente catapultando-o para a elite do tênis mundial. Entre os recordes notáveis de Nadal, ele é o segundo maior vencedor de Grand Slams na história masculina, acumulando incríveis 22 títulos ao longo de sua carreira.

Não é só pelos números que Nadal será lembrado, mas também pelo impacto que teve no esporte. Durante sua carreira, ele esteve no topo do ranking da ATP por 209 semanas e terminou cinco temporadas como o número 1 do mundo. Sua ética de trabalho, espírito competitivo e humildade dentro e fora das quadras serviram de inspiração para muitos.

Com um total de 92 títulos em sua carreira e um impressionante retrospecto de 1080 vitórias e 227 derrotas, Rafael Nadal se despede como uma das personalidades mais memoráveis do tênis. Sua contribuição para o esporte vai além das estatísticas, inspirando milhões e deixando um legado que transcende gerações.

Principais Títulos e Conquistas

Roland Garros: 14 títulos (anos de vitória: 2005-2008, 2010-2014, 2017-2020, 2022)

14 títulos (anos de vitória: 2005-2008, 2010-2014, 2017-2020, 2022) US Open: 4 títulos (2010, 2013, 2017, 2019)

4 títulos (2010, 2013, 2017, 2019) Wimbledon: 2 títulos (2008, 2010)

2 títulos (2008, 2010) Australian Open: 2 títulos (2009, 2022)

2 títulos (2009, 2022) Copa Davis: Parte de 4 vitórias da equipe espanhola

Parte de 4 vitórias da equipe espanhola Medalha de Ouro Olímpica: 2008 em Pequim

