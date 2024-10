A Escola de Educação Profissional e Tecnológica Professor Wilson Carvalho Pereira, doada ao Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), no município de Silves, é a primeira escola técnica em tempo integral do Amazonas.

A escola conta hoje com 90 alunos matriculados nos cursos de Gás e Energia, Eletromecânica e Agropecuária. Cada estudante recebe uma bolsa mensal de R$ 1.300 até o término do curso, que possui duração de 800 horas.

“Estamos cumprindo mais um marco da nossa jornada no Amazonas, com o objetivo de desenvolver profissionais qualificados que venham ocupar postos de trabalho, seja nas atividades da companhia ou em novas cadeias de valor que serão desenvolvidas ao longo dos anos nas regiões de Silves e Itapiranga”, destacou Lino Cançado, CEO da Eneva.

A Eneva reformou a escola, reestruturando laboratórios, 12 salas de aula, auditório, biblioteca e quadra coberta poliesportiva.

“Temos muito orgulho de contribuir com a formação técnica da região e tem concentrado esforços para buscar outras empresas parceiras que também apoiem o projeto e adotem turmas para pagamento de bolsas”, acrescentou o diretor-executivo de relações externas e comunicação da Eneva, Aurélio Amaral.

As aulas acontecem de segunda à sexta, das 8h às 17h, de forma presencial, em Silves, no interior do Amazonas. O curso tem duração de 10 meses.