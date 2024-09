Nesta segunda-feira (23/09), por volta das 10h45, um homem foi preso em flagrante por policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), após ser identificado como o responsável por um incêndio de grandes proporções, em um residencial, localizado no conjunto Jardim Sakura 2, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus. As informações foram repassadas durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Aleixo.

O secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, ressaltou a importância do trabalho integrado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e das polícias Militar e Civil, além do apoio da população em realizar a denúncia para combater os crimes ambientais.

“O sistema de segurança pública tem trabalhado muito, seja através dos combates de incêndios na Região Metropolitana ou no interior. Quero agradecer a participação da população que nos ajuda a prender essas pessoas e, sabemos que parte desses incêndios são criminosos. Vamos combater de maneira integrada para levar tranquilidade para a população e solicito que continuem a nos informar o mais rápido possível para controlar a situação”, disse.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Alexandre Freitas, informou que as equipes da corporação foram acionadas pelo 193, com a informação de que havia um incêndio de grandes proporções e que as chamas atingiram diferentes pontos da vegetação.

“Com a atuação rápida e coordenada da nossa equipe, com uma viatura Auto Bomba Tanque e cinco bombeiros militares, os 12 focos de incêndio foram combatidos utilizando cerca de 1.200 litros de água, impedindo que o incêndio se propagasse para as residências próximas. Seguimos todos os protocolos de segurança e contamos com o apoio da Polícia Ambiental, que garantiu a detenção do responsável pela queima ilegal. Nossa prioridade é sempre proteger o meio ambiente e a segurança da população,” pontuou o comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Gama.

De acordo o oficial de dia do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), tenente Adiel Araújo, a equipe policial ambiental recebeu várias denúncias, pela linha-direta, que informava sobre o incêndio de grandes proporções, que teria sido iniciado por um morador de uma chácara, próxima ao residencial.

“Nos deslocamos até o local e fomos recebidos pela irmã do suspeito, quando ela o chamou. Perguntamos se havia sido ele que havia ateado o fogo e ele confirmou dizendo que o intuito dele era combater um enxame de cabas (insetos), que tinha ali no seu terreno. Então dada as proporções do incêndio, falei que ele havia cometido um crime ambiental e foi dada voz de prisão e apresentado à Delegacia do Meio Ambiente, onde ele foi flagranteado”, informou.

A delegada Juliana Viga, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), informou que o homem foi detido por policiais do batalhão ambiental e encaminhado à unidade policial, sob suspeita de provocar um incêndio que resultou em poluição atmosférica e do solo. Testemunhas relataram que ele estava utilizando um equipamento para borrifar um produto, que intensificava o fogo.

“Diante das evidências, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de incêndio em vegetação, que pode resultar em pena de dois a quatro anos de reclusão, e por poluição atmosférica e do solo, com pena variando de um a quatro anos. Além dele, outros dois homens presentes no local também foram identificados e notificados a prestarem esclarecimentos na delegacia”, explicou a autoridade policial.