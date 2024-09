Lucas Moura, atacante do São Paulo, manifestou sua compreensão em relação às críticas direcionadas ao clube após a derrota por 3 a 1 para o Internacional no último domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro, e pediu concentração total para o confronto decisivo contra o Botafogo, que acontece na próxima quarta-feira (25) às 21h30, no Morumbi. “Sabemos da importância do jogo de quarta-feira para o torcedor. Vamos nos preparar para chegar bem, fazer um bom jogo e classificar. É uma grande decisão. Estamos nos preparando fisicamente e psicologicamente para esse jogo. É o mais importante do ano. Vamos nos preparar bem para fazer uma grande partida”, afirmou.

Lucas também lembrou que o São Paulo já demonstrou sua capacidade em momentos decisivos, citando confrontos anteriores contra rivais como Palmeiras e Flamengo. “Nos comportamos bem em grandes testes dentro de casa. A postura precisa ser de um time que quer se classificar, que sabe o que representa a competição. Vamos lutar até o final e dar o nosso melhor para sair feliz na quarta-feira”, disse. No primeiro encontro entre as equipes, o São Paulo e o Botafogo terminaram em um empate sem gols, o que torna a vitória no próximo jogo ainda mais necessária.

A expectativa é que o time entre em campo com a seguinte formação: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Rafinha, Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura e Wellington; William Gomes (Luciano) e Calleri. Vale lembrar que o São Paulo não vence o Botafogo desde 2020, o que aumenta a pressão para o confronto.

